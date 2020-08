Servidora da Sesacre diz que menina de 10 anos que engravidou gostou de ser abusada: ‘foi tão estupro que ela gozou por 4 anos’

Uma funcionária da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre), identificada como Noeli Jacundo Andrade, usou o seu perfil no Facebook para fazer um comentário lamentável sobre a situação da criança de 10 anos que engravidou do próprio tio, em São Mateus (ES).

Ao responder em comentário uma publicação sobre o tema, ela insinua no texto que a menina gostou dos abusos porque “gozou por quatro anos”, confira:

“Não é julgamento, é opinião própria. Em quatro anos ela gostou, porque se calou, tanto a inocentinha que vocês tanto falam e a família dela, porque só vieram abrir a boca quando ela engravidou. Foi tão estupro que ela gozou por quatro anos, só parou de gozar para assassinar um inocente que ela mesmo gerou.”

Noeli é lotada no Pronto Socorro de Rio Branco, segundo informações divulgadas pelo site ContilNet, a Sesacre disse que se pronunciaria em forma de nota de esclarecimento.