Mariana Goldfarb rebate críticas de post sobre masturbação feminina: – Sociedade tão hipócrita

Mariana Goldfarb, modelo e esposa do ator Cauã Reymond, ficou indignada após ter sua publicação sobre masturbação feminina apagada do Instagram. Nessa sexta-feira, dia 21, Mariana usou os Stories para falar sobre a situação e afirmou que a sociedade é hipócrita:

– Sobre o post que foi apagado sobre masturbação feminina: é muito estranho. A gente vive em uma sociedade tão hipócrita que é complicado falar sobre certos assuntos. Recebi um monte de crítica dizendo que eu não poderia falar desse assunto porque crianças e adolescentes me seguiam. Que bom que adolescentes estão por aqui. Educação sexual não é ensinar a fazer sexo, mas ensinar como se proteger, que estupro é crime e ensinar como entender o próprio corpo. Tem um monte de gente que nunca viu partes do corpo, que tem nojo, acha feio. A educação sexual tem que vir desde cedo para evitar estupros, agressões. Isso que quis trazer com o meu post. Fico impressionada com a ignorância que rola em torno desse assunto.

A modelo ainda falou sobre como o assunto era tratado em sua família:

– Minha família é super aberta. Sempre tive uma conversa muito boa com os meus pais, mas a gente não tocava nesse assunto. Lá em casa, na minha família, era um tabu. A gente vai descobrindo um monte de coisa sozinha e passa por um monte de trauma que poderia ser evitado.

Por fim, Mariana falou que a situação deve ser difícil para os meninos também e falou mais sobre como a educação pode ajudar nessas situações:

– Isso deve ser difícil para os meninos também, porque a gente vive numa sociedade machista, que crescem achando que a pornografia é o normal, que a mulher deve ser tratada desse jeito, que a mulher é daquele jeito, que todos os corpos são daquela forma, mas isso não é verdade. Então, a educação serve para ampliar esse olhar e impedir que a gente caia em armadilhas, tanto nós meninas, como os meninos, que são educados desde pequenos dessa forma.