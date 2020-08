Homem põe pedaços de metal em comida de bebê em supermercados e faz extorsão de R$ 10 milhões

Um homem, de 45 anos, foi condenado após criar um plano sinistro para extorquir R$ 10 milhões de uma rede de supermercados no Reino Unido.

O agricultor Nigel Wright colocou três pedaços de metal em potes de comida de bebê em dois supermercados Tesco quando comprava vinho e flores para a esposa.

Após deixar os supermercados, Nigel escreveu e-mails à direção da Tesco dando detalhes do plano e exigindo a quantia em Bitcoins.

“Aja rapidamente para salvar os seus clientes”, ameaçou ele.

Em tom macabro, ele acrescentou:

“Imagine a boca de um bebê cortada e o sangue jorrando, ou o interior de sua barriga cortado e sangrando. Você paga, você os salva.”

Duas mulheres comunicaram ter achado pedaço de metal na papinha que serviam aos seus bebês.

“Foi horrível. Fiquei chocada”, disse uma das mães, que já tinha dado parte do alimento para o filho, segundo relato do “Sun”.

O caso provocou um recall do produto das prateleiras de todos os supermercados do Reino Unido. O agricultor acabou rastreado e preso. No computador dele foram encontradas fotos dos potes que ele havia adulterado.

O inglês alegou ter agido dessa forma por estar revoltado com o valor pago pela Tesco pelo leite que ele produz. Depois, Nigel mudou a versão, afirmando ter sido forçado por uma gangue que ameaçava estuprar a sua esposa caso ele não adulterasse os alimentos.

Nigel foi condenado por contaminação de comida e extorsão nesta quinta-feira (20/8). A sentença sairá em 28 de setembro.