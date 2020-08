Homem é torturado e assassinado com mais de 30 facadas no interior do Acre

Adalberto de Abreu Souza, de 30 anos, foi encontrado morto em uma área de mata no Seringal Belo Monte, na tarde desta quinta-feira (20), zona rural de município de Tarauacá, no interior do Acre. O crime teria acontecido na quarta-feira (19), e um dos suspeitos de matar Adalberto seria um primo da vítima.

Segundo informações da polícia, o copro de Adalberto foi encontrado por moradores da região, que após verem a forma bruta que a vítima se encontrava acionaram a Polícia Militar. A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal.

Ainda segundo a polícia, o homem foi morto com mais 30 golpes de faca em diversas partes do corpo. A vítima ainda foi torturada antes de morrer, e teve os lábios arrancados e uma orelha cortada. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul.

A polícia suspeita que o crime tenha sido executado por duas pessoas, entre elas, um primo de Adalberto. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.