Funcionário do Banco do Brasil é preso em Rio Banco por desvio de mais de R$ 9 milhões

Um funcionário do Banco do Brasil, que não teve o nome revelado, foi preso na manhã desta sexta-feira (21), em sua casa, no bairro da Paz, em Rio Branco.

A ação é um desdobramento da Operação Faces da Liberdade, deflagrada no dia 7 deste mês em Rondônia e no Acre, para desarticular uma quadrilha que desvio cerca de R$ 9, 5 milhões da instituição bancária.

A operação que resultou na prisão do funcionário contou com policiais da DRACO de Porto Velho, da DRACO do Acre e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (CORE). Após ser preso o funcionário que atua numa agencia do Banco do Brasil da cidade foi encaminhado para a sede da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas ao ContilNet, a quadrilha consistia em um concluio entre funcionários da instituição financeira e falsificadores, que juntos agiam para o desvio de dinheiro depositado em cifras milionárias de pessoas falecidas, lesando, assim, o espólio e patrimônio dos herdeiros.

Os criminosos, em posse da documentação falsa, procuravam funcionários do Banco do Brasil e faziam o saque de altos valores. Os empregados davam cobertura à ação dos falsificadores mediante o recebimento de propina.

Na 1ª fase da operação, no último dia 07, dois acusados de participar do esquema foram presos no Acre. Um ex-funcionário do Banco do Brasil foi localizado em Rio Branco. A segunda prisão ocorreu em Assis Brasil.