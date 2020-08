Na manhã desta quinta-feira (20) caminhões provenientes de Boca do Acre descarregaram o peixe no mercado local. Por enquanto, o abastecimento é feito por outras praças.

A produção própria de mandi deve começar com a piracema esperada no Rio Purus, sem previsão de data.

A melancia está chegando das comunidades do Caeté. Até pouco, vinha do Cassiriã. “A melancia vem do Caeté e o preço é variado”, disse Raimundo Pontes, conhecido vendedor de melancia em Sena. (Aldeia FM).