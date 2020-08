Defesa Civil registra 18 ocorrências por queda de árvores em Rio Branco durante ventania

Após dias de calor intenso na capital acreana, a frente fria que chegou na tarde dessa quinta-feira, 20, derrubou a temperatura em mais de 10° em apenas algumas horas. A Defesa Civil de Rio Branco chegou a emitir uma recomendação para que os moradores se abrigassem em locais seguros por conta da previsão de ventos intensos e de chuva forte. O temporal que estava previsto não aconteceu, apenas uma ventania moderada que gerou 18 ocorrências entre a tarde e a noite de ontem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Acre, todas as ocorrências chamadas pela população durante a pós a ventania da chegada da frente fria foram ocasionadas por por causa de quedas de árvores em ruas, avenida e quintais. Os fortes ventos foram provocados pela chegada da massa de ar fria no local que registrava até um dia antes quase 40°C.

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 21, de acordo com a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, mostra que a friagem se estabelece em todo o centro-leste do Acre, onde tempo deve variar de céu encoberto a nublado, com possibilidade de chuvas ocasionais. No Juruá, ainda terá instabilidade, que deve provocar chuvas durante o dia, com céu variando de nublado a encoberto.

Em Rio Branco, a temperatura mínima deve marcar 13°C nesta sexta e a máxima 20°C. Em Cruzeiro do Sul está prevista temperatura mínima de 15°C e máxima de 19°C. Epitaciolândia deve marcar mínima de 12°C e máxima de 20°C. Sena Madureira está com previsão de mínima entre 13°C e máxima de 19°C. Já Xapuri, deve ficar com mínima de 12°C e máxima de 20°C.