Russos querem Brasil como base para produção da vacina contra coronavírus

O Brasil, provavelmente, será uma das bases para a produção e a exportação da Sputnik V, a vacina russa contra o coronavírus. A Índia, Coreia do Sul e Cuba também estão entre as opções. O anúncio foi feito hoje (20) por pesquisadores e representantes do Fundo de Investimento Direto da Rússia durante coletiva virtual.

Os responsáveis pelo desenvolvimento da Sputnik V também afirmaram que a testagem clínica da nova vacina, em 40 mil voluntários, terá início na próxima semana.

“Nós estamos vendo que o fator-chave é a produção da vacina em outros países. E vou aqui destacar Índia, Brasil, Coreia do Sul e Cuba. Eles têm potencial para produzir a vacina e servir de hub, de base, para a produção”, disse o diretor-presidente do Fundo de Investimentos Diretos da Rússia, Kirill Dmitriev.