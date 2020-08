Prorrogação do Auxílio Emergencial será anunciada na próxima terça-feira

De acordo com Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no senado, o governo irá fazer uma cerimônia na próxima terça-feira (25) para então divulgar as medidas de economia do país e também a prorrogação do Auxílio Emergencial.

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho disse que “Na terça-feira vai ter uma grande solenidade no Palácio do Planalto, que é o anúncio do programa Pró-Brasil, e também o anúncio da nova agenda do governo federal do ponto de vista da recuperação da economia (…) o presidente deve também anunciar a definição sobre o auxílio emergencial. É certo que o auxílio será prorrogado até dezembro”.

Entretanto, segundo Bezerra, até o momento não existe nada definido ou valor das próximas parcelas de prorrogação do auxílio. Bezerra ainda complementou que “Se você vai ter uma parcela de R$ 200 que seria por decreto e mais duas de R$ 250 ou de R$ 300, ou se você vai ter 4 (parcelas) de R$ 250, ou se você vai ter 4 de R$ 300… Isso são contas que estão sendo feitas pelo Ministério da Economia e o presidente vai ver qual a melhor forma”.

Teto de gastos

Além da prorrogação do Auxílio Emergencial, o anúncio do dia 25 tratará da manutenção do teto de gastos. De acordo com Bezerra o tema ainda deve “oferecer resistência política tendo em vista a proximidade da eleição”.

Entretanto o líder do governo no senado pontua que”o gatilho poderá estar casado com o programa denominado Renda Brasil, que é o programa de solidariedade social que vai representar um grande avanço em relação ao Bolsa Família”