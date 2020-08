Polícias realizam apreensões de 160 mil cigarros contrabandeados e 44 kg de drogas ilícitas no Acre

Na manhã desta quinta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com as demais forças de segurança públicas que atuam no estado do Acre, realizou apreensões de cigarros contrabandeados e de entorpecentes. Os dois flagrantes aconteceram no município de Capixaba, na BR-317.

O primeiro caso ocorreu no Km 152, por volta das 9h30min, quando uma equipe da PRF recebeu a informação de um possível contrabando de cigarros que estaria sendo realizado por um condutor de um veículo. De imediato, várias viaturas da PRF e das polícias Militar (PM) e Civil (PC) realizaram rondas na região com o intuito de abordar o veículo. Os policiais visualizaram um carro com as características citadas na informação, mas o condutor, quando percebeu que seria alcançado, saiu da rodovia federal sob alta velocidade e entrou em uma estrada vicinal (ramal).

O motorista abandonou o automóvel no ramal e fugiu pela mata densa a pé. Ainda foram realizadas buscas nas imediações, com o intuito de deter o fugitivo. Dentro do carro estavam 160 mil cigarros de origem estrangeria em 800 pacotes. A mercadoria e o veículo foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Capixaba.

O outro flagrante aconteceu às 11h, quando PRF e PC determinaram parada a um motorista que seguia no sentido decrescente (fronteira-capital), no Km 145. Bastante contraditório e sem saber responder com precisão as respostas a ele formuladas pelos policiais, a suspeição fundamentou a realização de uma busca minuciosa.

Dentro do veículo, foi localizado um fundo falso onde estavam ocultos vários tabletes contendo substâncias com caraterísticas de cocaína e de skunk. Perante o flagrante, o homem de 35 anos confessou que foi contratado por um terceiro para realizar o transporte dos entorpecentes de Epitaciolândia até Rio Branco e receberia R$ 3 mil. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido com o ilícito (40,4 Kg de cocaína e 3,6 Kg de skunk) e o veículo para a Delegacia de Polícia Civil.