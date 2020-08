Polícia Civil prende casal do tráfico no interior do Acre

Um casal foi preso na tarde de terça-feira (18), em uma residência no município de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre.

Agentes da Polícia Civil do município de Marechal Taumaturgo, com apoio dos Policiais Civis da Denarc de Cruzeiro do Sul, receberam uma denúncia anônima de que a residência era usada como ponto de venda de entorpecentes.

De posse das informações, os agentes foram até o local denunciado, realizaram um cerco policial e conseguiram prender o casal de traficantes, de posse de 15 trouxinhas de maconha; 13 trouxinhas de cocaína; celulares e cerca de R$ 1.070 em espécie, dinheiro provavelmente oriundo do tráfico de drogas.

O casal já era investigado por envolvimento pelo mesmo crime. Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Marechal Thaumaturgo, para ser tomados os devidos procedimentos.