Petrobras eleva diesel em 5% e gasolina em 6% nas refinarias a partir desta sexta-feira

Na semana passada, com o consumo de combustíveis mostrando retomada, a estatal havia elevado os preços do diesel em 2% e os da gasolina em 4%

A Petrobras informou hoje (20) que os preços médios do diesel e da gasolina aumentarão em 5% e 6%, respectivamente, em suas refinarias a partir de amanhã (21).

Na semana passada, com o consumo de combustíveis mostrando retomada, a estatal havia elevado os preços do diesel em 2% e os da gasolina em 4%.

Segundo balanço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os preços dos combustíveis seguiram em alta nos postos na semana passada. O valor médio do litro da gasolina ao consumidor subiu 0,4%, a R$ 4,234. O preço do litro do diesel avançou 0,7%, para R$ 3,364.