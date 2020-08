Neve no Acre…BR-364 congelada? Expectativa para chegada de frio anima acreanos e gera memes na web

Depois de dias de intenso calor e tempo seco, a notícia da vinda de uma onda de frio histórico empolgou os acreanos nesta quinta-feira (2). A espera, claro, gerou uma chuva de memes nas redes sociais. Porque se tem algo que deixa um acreano do pé rachado feliz é quando as temperaturas caem no estado.

O sol brilhava forte pela manhã, mas no início da tarde os ventos começaram a se intensificar. E no sonho de frio do acreano o Parque da Maternidade, em Rio Branco, aparece coberto de neve. Tem neve também no Centro de Rio Branco e na BR-364.

Após vários dias de calor e tempo seco, queda nas temperaturas é prevista para esta quinta — Foto: Reprodução

Com criatividade e bom humor, os internautas celebram a ‘friagem’ utilizando até imagens de personagens conhecidos no estado, como o pesquisador Davi Friale, conhecido também como ‘Mago do Tempo’ ou ‘El Brujo’.

Frente fria que deve chegar no Acre no final da tarde desta quinta (20) virou meme na web — Foto: Reprodução

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informou que a friagem se estabelece em todo o estado, com possibilidade de chuvas ocasionais. A temperatura mínima deve chegar a 13ºC nesta sexta-feira (21), para a felicidade do acreano.