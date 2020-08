Motorista de aplicativo é preso após fazer delivery de drogas em Rio Branco; comparsa também foi detido

Um motorista de aplicativo foi preso por tráfico de drogas, na noite desta quinta-feira (20), em Rio Branco. Segundo informações da polícia, o motorista e um suposto passageiro, que também foi preso, estavam fazendo entrega de drogas. A prisão da dupla aconteceu próximo a um posto de combustível na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro do Bosque.

Os militares da Companhia Giro estava em patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima que informou a localização da dupla. O motorista e o comparsa não haviam descido do veículo e levaram suspeita.

Os militares foram até o local denunciado e fizeram a abordagem. Os policiais constataram que o motorista de aplicado é de nacionalidade colombiana, e identificaram que ele e o suposto passageiro ficaram nervosos durante a abordagem.

Quando os policiais fizeram uma revista veicular, foi encontrado dentro do porta-luvas do veículo 5 sacos de skunk, pensando 250 gramas, um saco de cocaína de 400 gramas e mais R$ 877 em espécie. Segundo a PM, as drogas e o dinheiro seriam oriundos de um “delivery” de entorpecentes que a dupla estava fazendo pela cidade.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com o material apreendido, para os devidos procedimentos.