Homem mata companheira a facadas e publica foto do corpo nas redes sociais

Uma mulher de 35 anos foi morta a facadas pelo companheiro na madrugada desta quinta-feira (20), no Sol Nascente, região do Distrito Federal. Logo após o crime, o agressor ligou para um familiar da vítima, contou sobre o assassinato e chegou a postar uma foto do corpo nas redes sociais, segundo a Polícia Militar.

Em seguida, Izídio Neto Simões, de 34 anos, tentou tirar a própria vida. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com ferimentos de faca no peito, pescoço e barriga. A vítima, Sônia Maria Luz, morreu durante os ataques do companheiro, no sofá de casa, antes da chegada do socorro.

O crime ocorreu por volta de meia-noite, na chácara 101 do Sol Nascente, onde Sônia morava com Izídio. Segundo testemunhas, eles tinham acabado de chegar da casa dos sobrinhos, no P Sul, em Ceilândia, quando começaram a discutir.

Polícia Civil faz perícia na casa de Sônia Miranda Luz, assassinada pelo companheiro dentro de casa, em Sol Nascente, no

Segundo familiares de Sônia, logo depois do crime, Izídio ligou para a irmã da companheira e “disse calmamente”, que a tinha matado e que, depois, iria se matar.

A PM encontrou o homem na sala, em um sofá próximo onde estava o corpo da companheira. O agressor ainda respirava e foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, onde permanece sob custódia da polícia.

O crime foi registrado pela Polícia Civil como feminicídio. A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam II), em Ceilândia, investiga o caso.

De acordo com familiares, o casal morava junto há sete meses, com os dois filhos que Sônia tinha de outro relacionamento – de 5 e 13 anos. O caçula estava na casa dos parentes que eles tinham acabado de visitar antes do crime. Já o mais velho, está com o pai fora do DF.