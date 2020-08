Homem é encontrado morto na comunidade do Gama; Vítima é de Cruzeiro do Sul/AC

Portal do Juruá



Nesta quarta-feira (19), equipes de policiais civis e militares do município de Guajará, no Amazonas, conseguiram encontrar o corpo de um homem que estava desaparecido desde segunda-feira (17), em um local de difícil acesso na comunidade do Gama.

A vitima foi identificada por José Benilson da Silva Mesquita, de 44 anos, morador do bairro Mutirão do Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul/AC.

Segundo informações de populares repassadas ao Portal do Juruá, Benilson havia saído na segunda-feira (17), para fazer uma “derrubada” na mata, desde então a vitima não voltou.

Somente hoje, quarta-feira (19), as equipes policiais foram acionadas. Ao chegar na localidade, os policiais foram acompanhados por populares, que após cerca de 4 km dentro de uma região de mata, os policiais localizaram o corpo da vítima.

Já em estado avançado de decomposição, a suspeita é que o mesmo tenha sido atingido, após a queda de uma árvore que acertou em cheio sua cabeça.

O corpo foi removido pela equipe policial para o Hospital João Barbosa em Guajará/AM. Logo em seguida a família foi acionada