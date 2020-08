Goleiro Bruno tenta bater pênalti, mas é impedido por companheiro

Aos 34 minutos do primeiro tempo, sua equipe teve um pênalti para cobrar. O goleiro atravessou o campo, mas… Foi impedido de bater pelo companheiro de time. O Rio Branco venceu o Náuas por 2 a 0, na abertura do segundo turno do Estadual.

O lance de pênalti aconteceu ainda no primeiro tempo, que terminou com 1 a 0 para o Rio Branco, diante do Náuas, no recomeço do Estadual — o zagueiro José Henrique marcou nos acréscimos. Wanderson Barbosa marcou aos 15 minutos da etapa final.

Bruno chegou a atravessar o campo, mas foi impedido de cobrar. O problema foi que o camisa 10, Vandinho, desperdiçou o pênalti.

Ao final da partida, Bruno posou para fotos e cumprimentou os adversários.

O goleiro evitou o contato com parte da imprensa que estava no estádio Estrelão, na capital acreana.

Aos 35 anos, em regime semiaberto, o goleiro Bruno tenta recomeçar a sua carreira no futebol. Mesmo depois de críticas de torcedores e patrocinadores, ele conseguiu fechar contrato com a equipe acreana.

Na época de Flamengo, o goleiro Bruno costumava a cobrar faltas e pênaltis. O camisa 1 chegou a balançar as redes em quatro oportunidades, de 2006 a 2010.

Quando foi liberado para jogar futebol, Bruno chegou a jogar cinco jogos pelo Boa Esporte Clube, em 2017.

A reestreia de Bruno não pôde ser acompanhada pela torcida em razão do isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus.