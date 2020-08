Goleiro Bruno deixa jornalista Roberto Cabrini no ‘vácuo’

Na noite desta quarta-feira, 19, na Arena da Acreana, o goleiro Bruno Fernandes, do Rio Branco Football Club, estreou sua retomada no futebol acreano com uma importante vitória sobre o Náuas com placar de 2 a 0, com gols de Henrique aos 30 do 1º tempo e Wandinho aos 16 do 2º tempo. A partida valia pela primeira rodada do returno da competição estadual.

Um dos jornalistas mais respeitados e premiado do país, Roberto Cabrini, que apresenta o programa Conexão Repórter, no SBT, veio de São Paulo para cobrir a estreia do goleiro.

Ao tentar uma entrevista no pós-jogo, Cabrini literalmente ficou no vácuo após abordar o goleiro do Estrelão, que preferiu cumprimentar seus colegas pelo resultado da equipe.

Entenda

A contratação de Bruno foi anunciada no dia 26 de Julho. Apesar da pressão da sociedade civil e de patrocinadores, a contratação do ex-goleiro do Flamengo foi mantida pelo presidente do clube acreano, Neto Alencar.

Logo após a contratação de Bruno, o clube perdeu o patrocínio dos Supermercados Araújo e viu a treinadora do futebol feminino, Rose Costa, anunciar sua saída do time alegando que sua história de vida como mulher e profissional a impedia de permanecer no Rio Branco devido a contratação do ex-goleiro do Flamengo.