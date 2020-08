Forças de segurança realizam operação e prendem homem por tráfico no interior do Acre

Um homem foi preso por tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (20), no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Agentes Civis da Denarc, policiais civis de Assis Brasil, de Brasiléia e o Gefron realizaram uma operação para cumprir um mandado de busca e apreensão para apurar denúncias ligada ao tráfico de substância entorpecente na região do Alto Acre.

De posse do mandado, os agentes foram até o local denunciado, realizaram um cerco policial e conseguiram prender um homem que estava no interior da residência, com 860 gramas de maconha tipo skunk, cerca de R$ 1.560,00 em espécie, provavelmente oriundo do tráfico de drogas, além de duas munições de calibre 38.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Assis Brasil, juntamente com o material apreendido.