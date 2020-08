Em projeto piloto, AC tem primeira Delegacia Virtual do país para solucionar ocorrências de menor potencial

Boletins de ocorrência relacionados a situações como extravio, furto, crimes de menor potencial do tipo ameaça, calúnia, injúria, difamação, até mesmo a estelionato agora podem ser registrados por meio da Delegacia Virtual, que está funcionando desde o início desta semana na capital acreana, Rio Branco.

“A partir do momento em que se tem o avanço tecnológico, é função da Polícia Civil também se adequar e proporcionar à população serviços via web aqueles que são possíveis. O momento é este e estamos com um projeto piloto em Rio Branco, vamos alargar para todo o estado em breve”, informou o delegado geral de Polícia Civil, Josemar Portes.

O delegado disse que a nova ferramenta vai desafogar delegacias em determinados horários e reduzir aglomerações e também proporcionar às pessoas a possibilidade de armazenar o boletim no aparelho celular ou computador e até fazer a impressão do documento, caso precise.

Portes disse que Rio Branco coloca o estado como sendo o primeiro do país utilizar a ferramenta por meio da plataforma Sistema Nacional de Informações e Segurança Pública (Sinesp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“É um programa da Secretaria Nacional de Segurança Pública que está sendo implantando e o Acre é o primeiro a adotar esse programa, primeiro na capital e depois no interior”, acrescentou.

O delegado explica que existem outras ferramentas utilizadas no país pelas policias civis, porém, via Sinesp, o Acre é o primeiro a adotar o programa.

O delegado afirmou que a ferramenta está em fase de avaliação e que já foram registradas ocorrências e está sendo utilizada desde a segunda-feira (17). Mas, neste primeiro momento, ainda não tem coo divulgar números de ocorrências que já foram registradas.

Usuário deve acessar o site e escolher a opção da ocorrência — Foto: Reprodução

Como acessar

Para fazer o registro de um BO, o usuário deve acessar o site da Polícia Civil, ou o link da Delegacia Virtual e selecionar o estado do Acre.

Após acessar o estado, o usuário é encaminhado para uma página com orientações gerais sobre o uso da ferramenta. Ao prosseguir, são dadas as opções da ocorrência que deve ser escolhida pelo usuário que vai preencher os dados conforme as perguntas que vão sendo feitas na página.

Além disso, vão ser pedidas informações básicas de identificação, endereço da ocorrência e histórico dos fatos. Depois do registro, a ocorrência é encaminhada para validação a ser realizada pela Polícia Civil. Com a validação, o registro é encaminhado para a delegacia regional da ocorrência que deve dar prosseguimento ao caso.