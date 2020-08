Devido à escuridão de rodovia, motociclista não vê quebra-molas e é arremessada de veículo

A jovem Andréia Costa da Silva, de 20 anos, ficou ferida após sofrer um acidente, na noite de quinta-feira (20), próximo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, na Via Verde, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, por conta da escuridão na Via Verde, a vítima não viu um quebra-molas na rodovia e passou pela lombada sem reduzir a velocidade. Com a força do impacto, a vítima foi arremessada do veículo e caiu na estrada.

Pessoas que passava no local acabaram acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, a motocicleta foi levada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).