Corpos de adolescentes são encontrados as margens de igarapé no interior do Acre

Dois adolescentes de 16 anos foram encontrados mortos, com marcas de torturas e requintes de crueldades, na manhã desta quinta-feira (20), às margens do Igarapé Diabinho, no município de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, familiares disseram que os adolescentes estavam desaparecidos há alguns dias, quando quatro homens foram até a residência da família e levaram as vítimas para uma área de mata. Desde então, os jovens não foram mais vistos.

Ainda segundo a polícia, as mortes teriam acontecidos há dois dias, mas só agora os corpos foram encontrados as margens do igarapé. Os corpos apresentavam marcas de torturas. Um deles teve a orelha cortada por uma arma branca e outro teve a cabeça decepada pelos criminosos.

Um dos acusados já esta preso e foi identificado como “Durão”. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido e seria o responsável por ocultar os corpos das vítimas. Os outros suspeitos identificados como “Biscoito”, “Loirin do Juruá” e “Tintim” estão sendo procurados.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram os corpos dos adolescentes e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A polícia suspeita que o crime tenha sido executado por conta da guerra entre facções criminosas na cidade. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Feijó.