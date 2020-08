Corinthians desperdiça pênalti, mas vence Coritiba por 3 a 1

Com um a mais desde os 15 minutos da primeira etapa, o Corinthians venceu em casa a equipe do Coritiba por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (19). O jogo, válido pela 4ª rodada do Brasileirão, teve ainda um pênalti desperdiçado duas vezes consecutivas pelo atacante Jô, quando o placar ainda marcava 0 a 0.

O Timão abriu o placar com Léo Natel, aos 38 minutos, e viu a equipe Coxa Branca empatar 4 minutos depois, aos 42, com Sassá. Já na segunda etapa, Jô tirou a igualdade do placar e Gustavo deu números finais à partida.

O camisa 9 teve a chance de abrir o placar ainda mais cedo, aos 28 da primeira etapa, quando o árbitro assinalou pênalti de Patrick Vieira em Léo Natel. Wilson defendeu, mas o VAR mandou repetir a cobrança, pois o goleiro teria se adiantado.

Jô trocou o canto, mas de nada adiantou e Wilson novamente defendeu o chute do corintiano.

Com o resultado, o Corinthians, que ainda tem um jogo atrasado contra o Atlético-GO para disputar, avança a 4 pontos no Campeonato Brasileiro. O time volta a campo na próxima quarta-feira (26) contra o Fortaleza, em casa.

Já o Coritiba se mantém na lanterna do Campeonato, sem nenhum ponto somado, tendo como próximo adversário o Red Bull Bragantino no domingo (23) às 16h, em Bragança Paulista.