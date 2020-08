Brasil chega a 111.100 mortes por Covid-19 com mais 1.212 novos óbitos

O Brasil registrou nesta terça-feira 1.212 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 111.100, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 49.298 novos casos da doença, atingindo um total de 3.456.652 infecções confirmadas.

Esse é o quinto dia consecutivo —incluindo fim de semana e segunda-feira, quando costuma haver um atraso no processamento de testes— em que o país contabiliza menos de 50 mil novos casos de Covid-19, marca que vinha sendo superada na maior parte dos dias úteis entre terças e sextas-feiras.

Autoridades do ministério afirmaram nesta quarta-feira que há um indicativo de estabilização com tendência de queda nos números da Covid-19 no Brasil nas últimas semanas, embora ainda seja necessário aguardar uma confirmação do panorama.

“O Brasil já vem há duas ou três semanas com um número de casos relativamente estável, comparando de uma semana com relação à outra”, disse o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros.

“Nós chamávamos lá por volta da 23ª, 24ª semana que estaríamos num platô no número de óbitos no nosso país. Esse número, embora extremamente alto, tem se mantido dentro dessa faixa, mostrando uma tendência de queda no país como um todo”, acrescentou.

O Brasil está na 34ª semana epidemiológica da pandemia, segundo o Ministério da Saúde.

Estado mais afetado pela doença no Brasil, São Paulo atingiu as marcas de 721.377 casos e 27.591 mortes.

Na sequência da lista divulgada pelo ministério aparecem a Bahia, com 224.659 infecções e 4.611 mortes, e o Rio de Janeiro —que ultrapassou nesta quarta o patamar de 200 mil casos confirmados, atingindo 202.993, e já registrou 14.913 óbitos.

O Ceará, que também superou a marca de 200 mil infecções nesta quarta, conta com 201.201 casos e 8.241 mortes.

No total, 14 Estados e o Distrito Federal já registraram pelo menos 100 mil casos da doença.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 2.615.254 pacientes recuperados da doença, além de 730.298 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,2%.