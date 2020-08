Bope prende casal com arma e drogas na Baixada da Sobral

Um detento monitorado por tornozeleira eletrônica, de 22 anos, e uma jovem de 19 anos foram presos por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (20), na Rua Boa União, no Bairro Boa União, região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Policiais Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estava em patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima de que uma residência estava sendo usada como ponto de venda de entorpecentes.

De posse das informações, as guarnições foram até o endereço denunciado e acabaram encontrando o casal com uma pistola 9mm, com dois carregadores e 31 munições 9mm, 4 tabletes de maconha e 1 saco pequeno de uma substância ainda não identificada, 2 celulares, 1 televisão e câmera de monitoramento.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao casal, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido, para os devidos procedimentos.