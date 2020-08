Bolsonaro levanta um anão pensando que era uma criança em ato em Sergipe; veja o vídeo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) levantou um anão ao confundir o rapaz com uma criança, o fato aconteceu durante uma aglomeração que provocou em Aracaju (SE) na última segunda-feira (17), descumprindo as recomendações médicas, mas o vídeo viralizou apenas na quarta-feira (19).

Bolsonaro tentou repetir as cenas clássicas de campanhas eleitorais, onde o político aparece com uma criança no colo, mas o menino que escolheu para levantar se tratava na verdade de um anão. No vídeo, algumas mulheres começam a questionar se era uma criança. A sequência imediata é a saída do anão dos braços do presidente que deixa o local às pressas. Uma mulher chega a perguntar: “é uma criança?”.