Bebê de 7 meses morre vítima de Covid-19 em hospital no interior do Acre

Um menino de 7 meses morreu vítima de Covid-19 no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Ele havia sido internado no dia 15 e faleceu na quarta-feira (19).

A informação consta no boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), que informou ainda mais três óbitos. Assim, o número de mortes pela Covid-19 no estado chega 595.

Nas últimas 24 horas foram 176 novos casos registrados no Acre. Até o momento, o estado tem 23.322 casos da doença causada pelo novo coronavírus.