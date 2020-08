Zenfone 7 será lançado em 26 de agosto; confira especificações

A Asus anunciou o lançamento da linha Zenfone 7 para o dia 26 de agosto. Poucos detalhes oficiais foram revelados sobre os aparelhos, mas o jornalista Roland Quandt, do site alemão WinFuture, já adiantou algumas especificações preliminares que podem ser esperadas.

Segundo o jornalista, o ZenFone 7 virá com o processador Snapdragon 865+, da Qualcomm. O chip tem suporte para 5G e é mais rápido que a variante tradicional, sendo ideal para rodar jogos em alta qualidade. A Qualcomm já havia confirmado a presença do 865 no telefone, mas ainda não se sabia se ele teria a variante plus.

O celular deve ter uma versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com preço estimado de 499 euros (cerca de R$ 3.200); e outra com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, que custará 549 euros (R$ 3.588). Ambas terão bateria com capacidade de 5.000 mAh e carregador com potência de 30 W.

Uma boa notícia é que a câmera rotatória, muito elogiada no Zenfone 6, estará de volta na nova linha de smartphones. Essa informação foi revelada pela própria empresa, embora de forma indireta. No Twitter, o perfil oficial da Asus Alemanha publicou um teaser do aparelho com a hashtag #FlipDeineWelt (em português: “vire seu mundo”), uma referência evidente à câmera flip, que pode ser utilizada tanto para tirar fotos tradicionais quanto selfies.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o evento de lançamento do Zenfone 7 será virtual, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O link da transmissão já está disponível, e a cerimônia está marcada para começar às 3h da manhã (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (26).