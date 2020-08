Uma semana após cassação, presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul toma posse como prefeito

O presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, Clodoaldo Rodrigues, tomou posse como prefeito da cidade em uma cerimônia nesta quarta-feira (19), em uma quadra esportiva na Vila Santa Rosa, zona rural do município e onde o atual prefeito mora. Rodrigues assumiu o cargo após cassação do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro, na quarta (12).

A posse estava marcada para ocorrer na terça (18), mas devido à morte de Sônia Oliveira da Silva, de 34 anos, atropelada em um acidente envolvendo deputado Luiz Gonzaga na segunda (17), no quilômetro 3 da BR-364, a posse foi adiada para esta quarta.

Na cerimônia, o prefeito falou da indecisão em assumir o cargo, já que teve que desistir da reeleição. Ele falou também que vai fazer mudanças nas secretarias logo que chegar à prefeitura, e citou que uma delas será a Secretaria de Agricultura.

Rodrigues garantiu que vai tentar resolver o problema da falta de medicamentos e testes rápidos para Covid-19 na cidade. O gestor frisou que está apenas se cercando de todas as informações sobre os problemas para buscar uma solução.

A cidade estava sem prefeito desde a sexta-feira (14), quando foi publicada a cassação de Cordeiro no Diário Oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

Cassação

Em uma sessão on-line na quarta-feira (12), o TRE-AC decidiu, por unanimidade, manter o mandato cassado de Ilderlei Cordeiro e o afastamento dele e do vice-prefeito da prefeitura imediatamente. Além dos dois políticos, a decisão abrange também o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul Vagner Sales.

Os políticos são investigados por tentar comprar a candidatura de um vereador da cidade durante as eleições de 2016. A denúncia, na época, foi feita pelo candidato a vereador Clebisson Freire, que disse que recebeu proposta de trabalho do dirigente do PSDB e também receberia uma quantia de R$ 5 mil oferecida pelo prefeito do município na época, Vagner Sales.

Sete membros do TRE-AC decidiram, por unanimidade, pela cassação dos gestores municipais. A determinação é que ambos sejam afastados imediatamente dos cargos. Com isso, quem deve assumir é o atual presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues (PP). Ele deve permanecer no cargo até que sejam realizadas as eleições municipais, que ocorrem em novembro deste ano.

Além isso, a corte decidiu que Cordeiro, Lima e Sales estão inelegíveis por 8 anos. Durante a sessão, a juíza-relatora do processo, Mirla Regina, explicou que só não vão ser realizadas novas eleições no município devido à proximidade do pleito em novembro.

Os sete votos foram dados pela relatora Mirla Regina, desembargador Elcio Sabo Mendes, a presidente do TRE, desembargadora Denise Bonfim, e dos juízes eleitorais Herley Brasil, Marcelo de Carvalho, Marcel Chaves e Tales Bordignon.

Em julho do ano passado Cordeiro já havia sido condenado em 1ª instância após a Justiça acatar um pedido do Ministério Público Eleitoral.

A polêmica envolvia o chefe de gabinete do executivo em Cruzeiro do Sul, Mario Neto, e um dirigente do PSDB, Edson de Paula, e tomou mais proporções depois da divulgação de um áudio então chefe do gabinete do executivo do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Mário Neto, e o presidente do diretório do PSDB na cidade, Edson de Paula, que foram presos pela Polícia Federal, em agosto de 2016, sob suspeita de corrupção ativa, trabalhavam em favor prefeito.