Sesacre não tem mortes por Covid-19 de pessoas nascidas em Cruzeiro do Sul há 20 dias

O diretor do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, o médico Marcos Lima, informou nesta terça-feira, 18, que há 20 dias não tem registro de morte de pacientes originários do município por Covid-19. As mortes registradas recentemente são de pessoas de outras cidade internadas na unidade.

O hospital de campanha da cidade é referência para tratamento de Covid-19 no Juruá e atende pessoas de Feijó à Marechal Thaumaturgo, incluindo Guajará e Ipixuna no Amazonas. O último óbito de paciente de Cruzeiro do Sul aconteceu no dia 29 de julho.

Nesta terça-feira, há 40 pacientes internados na enfermaria do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul e 7 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O diretor afirma que nas últimas 24 horas foi registrado apenas um óbito de paciente, este de Guajará, cidade localizada no Amazonas.