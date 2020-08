Servidor da SEE que perdeu a esposa para a covid-19 há 9 dias morre também da doença

Geraldo Lopes Vitorino foi mais uma vítima da covid-19 no Acre. Ele estava internado lutando pela vida. Amigos e parentes chegaram a realizar uma campanha nas redes sociais para doação de sangue A+ para auxiliar no tratamento da doença. Geraldo era servidor de carreira da Secretaria de Estado de Educação (SEE).

Há nove dias a esposa dele, Zenilda do Valle, servidora do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) veio a óbito em decorrência da covid-19.

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Naluh Gouveia, manifestou pesar pela morte de Geraldo Vitorino. Em rede social ela escreveu: “Professor Geraldo que tristeza. Meu coração hoje chora por você meu AMIGO. Discreto, amável mas quando precisava me chamar atenção, falava com sua voz bonita, e dizia: seu mandato é muito importante pra nós PROFESSORES. Foi assim nos três mandatos. Sempre me apoiou. Na ASPAC e no SINTEAC era presente sempre nas assembleias da categoria, ficava quieto. Mas falava pra mim pelo olhar. Sentia na pele quando eu não tomava a melhor decisão a sua reprovação”.

E acrescentou: “vibrava sempre com minhas vitórias. Choro por você amigo, choro pela tragédia que seus filhos estão passando pela perda do Pai e da Mãe. Ficam as lembranças. A minha gratidão sempre!”.