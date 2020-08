‘Seria triste se a prioridade da vacina fosse dada aos mais ricos’, diz Papa Francisco

Durante transmissão ao vivo nesta quarta-feira diretamente do Vaticano, o papa Francisco fez um pedido à líderes mundiais para que as futuras vacinas contra o coronavírus não se destinem primeiro aos mais ricos. Segundo o pontífice, o imunizante deve se dirigir aos que mais precisam.

— Seria triste se a prioridade da vacina da Covid-19 fosse dada aos mais ricos. Seria triste se isso se transformasse na prioridade de uma nação e não fosse destinado a todos — disse Francisco durante a transmissão, realizada na biblioteca privada do Vaticano, a fim de evitar as concentrações de fiéis na Praça de São Pedro.

Durante seu discurso, o papa acrescentou ainda que os países mais ricos não devem estocar vacinas para o coronavírus e devem apenas conceder ajuda estatal a empresas que estão comprometidas com a preservação do meio ambiente, ajudando os mais necessitados e protegendo o bem comum.

— E que escândalo seria se toda a ajuda econômica, grande parte dela procedente dos cofres públicos, fosse usada para salvar as empresas que não contribuem para a inclusão em vez do bem comum e da preservação da Criação. A pandemia é uma crise e de uma crise não saímos iguais: ou saímos melhores ou saímos piores. Deveríamos sair melhores, para melhorar a injustiça social e a degradação do meio ambiente — disse.