Nicolau Júnior destaca esforço do governo do Estado para tornar Acre zona livre de febre aftosa sem vacinação

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), participou na manhã desta terça-feira (18) da coletiva de imprensa sobre a instrução normativa do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que classifica o Acre como zona livre de febre aftosa sem vacinação, de acordo com o documento assinado pela ministra Tereza Cristina Dias.

O encontro contou ainda com a presença do governador do Estado, Gladson Cameli, do vice-governador, Major Rocha, do secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo, e do presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), José Francisco Thum.

Em maio de 2005, a Organização Internacional de Epizootias (OIE) declarou o Acre como área livre de aftosa com vacinação. Desde então, o Estado vinha trabalhando arduamente para obter o atual status. Vale destacar que o Estado, que atualmente possui cerca de 3,5 milhões de bovinos que geram por ano renda de R$ 1,5 bilhão, tem vacinado seu rebanho há 20 anos ininterruptos com duas campanhas por ano.

Todo esse esforço foi reconhecido pelo presidente da Aleac. Durante a coletiva de imprensa, Nicolau Júnior destacou o empenho que o governo do Estado fez para que o Acre alcançasse esse status. “Quero parabenizar o governador do Estado, que, juntamente com a equipe do Idaf, fez de tudo para que os objetivos definidos pelo Mapa fossem cumpridos. Sabemos que era uma meta do governador Gladson conquistar esse status para que o mercado de carne bovina do Acre pudesse viver um novo e importante período. E, hoje, graças a muito empenho, compromisso e dedicação, estamos comemorando essa conquista”, enfatizou.

Para o deputado, o novo status sanitário valorizará ainda mais o rebanho acreano. “Eu tenho muito orgulho dos nossos pecuaristas, sabemos da importância deles para a economia do nosso estado. Compreendemos que o Acre precisa crescer muito mais, e essa é a visão de futuro do nosso governador. Tenho certeza de que continuaremos trabalhando para manter os excelentes resultados que o Acre possui, buscando sempre o fortalecimento da agropecuária”, disse.

O progressista destacou ainda a importância da união dos poderes para o desenvolvimento do Estado. “Contem comigo na Assembleia Legislativa para ajudar no que for necessário. A nossa Casa de Leis não tem ego, e conta com a atuação de 24 deputados estaduais que estão dispostos a trabalhar pelo bem-estar da população e pelo desenvolvimento do Acre. Estamos juntos governador”, enfatizou Nicolau Júnior.

Também participou do encontro, o deputado Neném Almeida, presidente da Comissão de Legislação Agrária da Aleac.