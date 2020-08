Mara Rocha apóia reforma tributária, mas é contra o aumento de impostos

Em seu perfil nas redes sociais a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) se manifestou a favor do envio, pelo Governo Federal, do texto da Reforma Tributária e apoiou a responsabilidade fiscal pregada pelo Ministério da Economia.

Segundo a parlamentar tucana, nos últimos meses o Congresso Nacional priorizou a votação de medidas para o combate aos efeitos da pandemia do Coronavírus e chegou a hora de enfrentar uma agenda de Reformas que estruturem o país para o crescimento econômico.

“Os últimos meses foram dedicados à votação de medidas de enfrentamento ao Coronavírus. Votamos o Auxílio Emergencial, o auxílio às empresas e à manutenção de empregos. Todas essas medidas foram importantes, mas isso, sem dúvida alguma, causou impacto fiscal e desarrumou as contas públicas. Agora precisamos ajudar o governo a pagar essa conta e entendo ser fundamental nos concentrarmos em uma Reforma que simplifique nossa realidade tributária e torne o Brasil atraente para novos investidores, sem sacrificar a população”, afirmou.

“Precisamos ter claro que a reforma deve ter foco na simplificação de impostos e na ampliação da base de incidência. Não vamos apoiar nenhuma proposta que aumente impostos. O Brasil precisa avançar e isso não acontecerá com a ampliação dos tributos. Sim à Reforma Tributária e Não ao aumento de impostos”, finalizou Mara Rocha.