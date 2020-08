Homem é preso com 30 mil cigarros contrabandeados, em rodovia no Acre

Um homem de 32 anos recebeu voz de prisão após ser flagrado com 30 mil cigarros de origem boliviana, na noite de terça-feira (18), no km 97 da BR-317, em Senador Guiomard, interior do Acre. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava sozinho em um carro, quando foi abordado pelos agentes.

De acordo com a PRF, havia certa mercadoria no veículo do homem e, ao proceder a inspeção veicular, os policiais localizaram vários pacotes de cigarros contrabandeados. O motorista informou aos agentes que comprou os itens por R$ 4,5 mil e apenas repassaria a mercadoria para outro indivíduo, em Rio Branco.

O homem foi conduzido, junto com o veículo e a mercadoria, para a Sede da Polícia Federal, na capital acreana.

De janeiro até o dia 18 de agosto de 2019, a PRF apreendeu 175 mil cigarros, segundo a corporação. No mesmo período de 2020, foram 2.353.400 cigarros ilegais apreendidos, nas rodovias BR-317 e 364, no Acre. A diferença representa um aumento de 1.245 %.