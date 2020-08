Gladson admite que Covid-19 pode voltar a crescer no Acre e não descarta decretar lockdown

Durante coletiva de imprensa em que anunciou a contratação de professores para a rede estadual de ensino, ocorrida nesta quarta-feira, 19, o governador Gladson Cameli voltou a falar sobre a pandemia da Covid-19. O gestor se mostrou preocupado com a possibilidade de aumento dos casos no Acre, como vem acontecendo em outros estados e afirmou que não tem problema nenhum em decretar lockdown, ou seja, fechar tudo para frear a pandemia.

“As pessoas estão relaxando. A gente tem que ser sincero, os casos podem aumentar. Tem gente preocupado com eleição, com outras coisas. A minha preocupação é com a vida das pessoas. Não tenho problema nenhum em pegar a caneta e fechar tudo. O que não vou é colocar em risco é a vida de vocês e a minha”, disse o governador.

Na tarde desta quarta-feira, 19, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, vai anunciar a nova classificação de risco da pandemia e pode colocar o Acre no nível verde, que permite a reabertura de outras atividades comerciais ou regredir para a fase laranja, fechando outros estabelecimentos. O Acre tem atualmente 23.146 casos da doença e 591 mortes.