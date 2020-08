Deputado Nicolau Júnior anuncia aliança entre o Progressistas e o PSD para disputa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), confirmou na manhã desta quarta-feira (18), que seu partido terá candidatura majoritária própria nas eleições para a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Nicolau Júnior se reuniu, nesta manhã, com Solino Matos, uma das principais lideranças do Partido Social Democrata (PSD) e braço direito do senador Sérgio Petecão e em seguida anunciou que fecharam um acordo para a chapa majoritária da eleição no segundo maior município do Estado.

“O Progressistas não será coadjuvante nessas eleições e teremos candidatura própria em Cruzeiro do Sul. Firmamos hoje um compromisso dessa aliança e aguardamos a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em relação ao ex-prefeito antes da definição dos nomes” afirmou Nicolau.

Caso o ex-prefeito Ilderlei Cordeiro não consiga reverter a decisão judicial junto a instância superior o nome do ex vice-prefeito Zequinha Lima, que é uma liderança reconhecida do partido é o nome mais cotado dentro do Progressistas para encabeçar a chapa majoritária do Progressistas.

Apesar do afastamento do cargo pela Justiça Eleitoral Zequinha Lima não foi penalizado com a inelegibilidade e pode ser o candidato do partido e para a aliança o PSD apresenta o nome do ex-deputado federal e professor universitário Henrique Afonso para compor a chapa.

O deputado Nicolau Júnior e seu partido, o Progressistas, acreditam que o governador Gladson Cameli apoiará a candidatura do PP e PSD em Cruzeiro do Sul. Enquanto o nome oficial não é definido, as articulações políticas seguem forte nos bastidores.

O Progressistas reuniu na noite desta terça-feira (17) sua Executiva para debater com o representante da senadora Mailsa Gomes, Presidente Regional do partido as candidaturas nos municípios e as possíveis alianças que serão encaminhadas para apreciação das lideranças maiores do partido.

“Estamos buscando o diálogo dentro do partido, dado voz aos vereadores e o Progressistas apresentará candidaturas majoritárias nos municípios do Juruá e está decidido que em Cruzeiro do Sul haverá candidatura majoritária e a escolha será através do consenso das lideranças”, disse.

Segundo Artur a outra decisão importante da reunião do Progressistas é que o partido seguirá junto com o governador Gladson Cameli que já foi comunicado desta vontade de todos.

“Caminhar com candidatura própria é a decisão que agora está nas mãos do governador Gladson Cameli, do deputado Nicolau Júnior e do prefeito Clodoaldo Rodrigues. Essa terá o aval pleno da senadora Mailsa Gomes”, afirmou.

Ao concluir sua avaliação o representante da senadora Mailsa Gomes reconheceu o bom trabalho feito pelo ex-prefeito Ilderlei Cordeiro em Cruzeiro do Sul e que também é preciso reconhecer a lealdade do ex vice-prefeito Zequinha Lima.

“A situação do ex-prefeito não depende das lideranças do Progressistas, mas do Judiciário e quando se tira o nome de Ilderlei o candidato mais cotado pelas lideranças, inclusive a senadora Mailsa Gomes é o do ex-vice-prefeito Zequinha Lima”, finalizou.