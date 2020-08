Criminosos fazem arrastão e são presos na casa de ‘receptador’ em Rio Branco

Três homens foram presos por roubo e receptação, na tarde desta quarta-feira (19), na Travessa Praxedes, no Bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois criminosos fizeram um arrastão na Baixada da Sobral. Eles roubaram um moto modelo Honda 160 de cor vermelha no Bairro João Eduardo 2 e depois roubaram a quantia de R$ 200 de um servidor da Seinfra no Bairro Bela Vista.

Em seguida, a dupla assaltou mais uma pessoa. Um pai de família que estava com a filha de 9 anos chegando na própria residência teve a carteira e o celular roubados pelos bandidos.

Depois do arrastão, a Polícia Militar saiu em patrulhamento e viu um dos assaltantes na moto roubada trafegando ao lado de uma moto modelo Fazer, de cor azul e placa QWN-1E53. Os PMs deram ordem de parada, porém, os criminosos fugiram e só foram presos na frente de uma casa no Bairro 6 de Agosto, no Segundo Distrito da capital.

Na frente da residência, a polícia encontrou a moto modelo Fazer e depois adentrou o local, onde encontrou mais uma moto CG 160, que é roubada e seria entregue a um homem que faz a receptação de roubos e estava no local.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados, que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os veículos para os devidos procedimentos cabíveis.