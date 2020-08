Bayern vence e faz aguardada final contra PSG na Champions League

Favoritos ao título da Champions League, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain farão justamente a final da competição europeia. O time alemão confirmou sua superioridade e venceu nesta quarta-feira (19) o Lyon por 3 a 0, no estádio José Alvalade, em Lisboa. Um dos principais candidatos ao título de Melhor Jogador do Mundo, assim como Neymar, Robert Lewandowski marcou o seu 15º gol na competição.

A grande decisão da Champions acontece no domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio da Luz, também na capital portuguesa.

Bayern e PSG demonstraram melhor desempenho desde a volta do futebol em razão da pandemia do novo coronavírus. Os alemães, com cinco títulos continentais, golearam o Chelsea (4 a 1 no segundo jogo) e atropelaram o Barcelona (8 a 2, já em partida única). Do outro lado, a equipe francesa, que faz inclusive a sua primeira final do torneio, eliminou a Atalanta (2 a 1) e o RB Leipzig (3 a 0) na fase final, na capital portuguesa.

Depois do atropelo contra o poderoso Barcelona, os bávaros entraram em campo acreditando que seriam temidos pela equipe adversária. Não foi o que aconteceu. Por pouco, Depay inclusive não abriu o placar para os franceses. O susto foi como se tivesse ativado o modo ‘rolo compressor’ da equipe alemã. Aos 17 e aos 32 minutos do primeiro etapa, Gnabry fez um golaço e teve senso de oportunismo para abrir logo dois gols de vantagem.

Atrás no marcador, o técnico Rudi Garcia mandou seu time para frente na etapa final apesar de tirar Depay. Dembélé entrou e passou a incomodar a zaga adversária. Manuel Neuer precisou fazer uma boa defesa para manter a tranquilidade do jogo para a equipe do técnico Hans-Dieter Flick. Na parte final, Philippe Coutinho chegou a marcar, mas a arbitragem assinalou impedimento. Aos 42 minutos, o artilheiro Lewandowski subiu mais que a zaga para também fazer o seu gol.