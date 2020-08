Após ver caso de criança grávida, menina de 13 anos decide denunciar o tio, coronel da PM, por estupro

Após ver o caso da menina de 10 anos que engravidou do próprio tio no Espírito Santo, uma menina de 13 anos decidiu denunciar também o tio, um tenente-coronel reformado da Polícia Militar, de 48 anos, por estupro.

Segundo a menina, os crimes aconteceram entre 2015 e 2018 e começou quando ela tinha 8 anos de idade, ela ainda conta em boletim de ocorrência, que no primeiro ano foi abusada sete vezes, duas delas enquanto ela dormia. O crime acontecia nas residências do suspeito, uma em Lagoa Santa e outra no bairro Buritis, ambos em Belo Horizonte (MG).

Ainda segundo o boletim, após 2018 ela passou a evitar contato com ele e não contou à família por medo. O tenente-coronel será investigado por estupro de vulnerável.