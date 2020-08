Acre continua na bandeira amarela, anuncia comitê: ‘os casos estão aumentando’

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 apresentou na tarde desta quarta-feira (19) a classificação do nível de risco no Acre. O estado segue na bandeira amarela (nível de atenção), que foi classificada no dia 5 deste mês.

“Alguns municípios não estão com a situação bem controlada como gostaríamos. Os casos estão elevando. Em nenhum momento devemos descansar em nossas medidas”, disse a farmacêutica Karolina Sabino, membro do comitê.

O número de casos disparou no Acre na terça-feira (18). Foram 328 novos casos de Covid-19 registrados. Nesta quarta, 213 exames tiveram resultaram positivo para a doença. Até o momento, são 23.146 casos e 591 mortes pela Covid-19 no Acre.

Sabino disse ainda que a população precisa continuar mantendo todos os cuidados necessários para conter a doença, assim como os empresários devem obedecer as medidas. Desse modo, evitaria que o estado volte para fases mais rígidas.

“Caso contrário, como anunciado pelo governador Gladson Cameli, podemos migrar para bandeiras mais enrijecidas, ou mesmo um lockdown, como está previsto no decreto do Pacto Acre sem Covid”, disse Sabino, que afirmou, ainda, que “não estamos próximos da bandeira verde”.