Prorrogação do auxílio emergencial deve ter mais três parcelas de R$ 600

O presidente Bolsonaro e o ministro da economia, Paulo Guedes, se reuniram na noite desta segunda-feira para tratar de diversos temas referentes as contas públicas. Uma das pautas principais da reunião é tocante a prorrogação do auxílio emergencial. Políticos influentes do planalto atestam ser possível conceder mais três parcelas no valor de R$ 600. Porém, Bolsonaro não acredita ser possível a manutenção do valor. Já o ministro Paulo Guedes alertou que há R$ 12 bilhões do fundo do Bolsa Família, que poderiam ser utilizados como parte do recurso.

Prioridade

A prioridade do governo de Jair Bolsonaro neste segundo semestre não são as reformas tributária nem administrativa, mas aprovar no Congresso Nacional a prorrogação do auxílio emergencial e a criação do programa social Renda Brasil. O Palácio do Planalto já orientou alguns líderes a começar as negociações neste sentido.