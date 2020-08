PM prende jovem de 20 anos com drogas em via pública

Um jovem de 20 anos foi preso acusado de tráfico de drogas, na tarde de segunda-feira (17), no bairro das Placas, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o rapaz estava caminhando em atitude suspeita. Ao fazer a aproximação, o jovem tentou correr e foi contido pela guarnição.

Na abordagem foram encontrados próximo a ele 101 trouxinhas de “merla” (droga produzida com as folhas de coca e várias outras substâncias químicas), e, ainda, uma quantia de 214 reais em espécie oriundos do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga e o dinheiro, para os procedimentos cabíveis.