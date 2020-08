PM prende dupla com mais de 90 pacotes de cocaína no interior do Acre

Dois homens foram presos acusados de tráfico de drogas, na madrugada desta terça-feira (18), na BR-364, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações dos policiais militares do 8° Batalhão, uma denúncia anônima informou que dois homens tinham saído de Rio Branco em uma motocicleta com destino a Sena Madureira, transportando entorpecentes.

De posse das informações, os PMs montaram uma barreira policial no km 25 na rodovia e aguardaram a chegada das pessoas denunciadas. Ao ver aproximação da dupla, foi feira a abordagem. Os homens estavam em uma moto modelo Titan e traziam uma caixa de papelão com cerca de 93 pacotes contendo cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, juntamente com a droga apreendida, para os procedimentos cabíveis.