Planalto registra 1ª morte por COVID-19

Morreu na madrugada desta segunda-feira (17), por complicações derivadas da Covid-19, Maria Helena Ribeiro Maier, servidora do Palácio do Planalto.

A informação é da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Anesp), que publicou nota de pesar.

“Gestora da 1ª turma, Maria Helena foi uma construtora da carreira de EPPGG”, diz a nota. “Uma das pioneiras entre as mulheres da carreira, ainda no curso de formação lutou para garantir isonomia de direitos, mantendo seus filhos próximos, conciliando os estudos e tendo alto desempenho no exercício de suas funções. Ela sempre contribuiu com o sentido coletivo de estruturar uma carreira de Estado que pudesse qualificar a implementação de políticas públicas no governo federal.

No momento em que o Brasil chega a triste marca de 107.879 pessoas que perderam a vida pela Covid-19, temos entre elas nossa colega de carreira, que deixará saudade e inspiração”.

A cerimônia de despedida acontece no fim desta manhã, em espaço aberto, no crematório Jardim Metropolitano Valparaíso de Goiás.