Operação prende homem transportando cocaína no interior do Acre

Um homem foi preso acusado de tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (18), na BR-364, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, uma operação foi montada em conjunto entre as polícias civis e militar, após receberam uma denúncia anônima que dava conta que um homem tinha saído de Rio Branco em táxi com destino a Sena Madureira, transportando entorpecentes.

De posse das informações na denúncia, os PMs e os agentes da Polícia Civil, montaram uma barreira policial na rodovia e aguardaram a chegada da pessoa denunciada. Ao ver aproximação, foi realizada a abordagem.

Na revista pessoal não foi encontrado nenhum ilícito, mas ao fazer uma revista veicular, foi encontrada uma grande quantidade de cocaína dentro de sacos plásticos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, juntamente com a droga apreendida, para os procedimentos cabíveis.