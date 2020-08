Onça pintada abate gado na zona rural de Porto Acre e assusta moradores

Os pequenos agricultores e criadores de gado na região do Tocantins, localizado na zona rural do município de Porto Acre, se dizem amedrontados e prejudicados por uma onça pintada. O animal anda com seus filhotes pela região, a espreitar suas terras para abater o gado.

“Sem contar os vestígios das carcaças dos bezerros e novinhas que a onça mata para comer, é comum observar as pegadas dela e de outros gatos menores. Achamos que ela está de cria e por isso vem caçando com frequência e andando em nossas propriedades”, diz um colono que pediu para não ter o seu nome revelado.

Ante os prejuízos, os produtores alegam que se o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) não for à localidade para capturar o felino, a única alternativa será organizar uma caçada e abater o animal.

“A região onde ela ataca é em campo aberto. Não há árvores por perto para que a gente possa subir e ficar numa tocaia. É muito perigoso enfrentar um bicho desses de frente em campo aberto. O jeito é nos organizarmos senão quisermos ter mais prejuízos, já que ela vem pegando nosso gado e faz até medo andar sozinho por aí”, lamentou outro morador.

A reportagem tenta contato com Ibama no estado para tratar sobre o assunto.