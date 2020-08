No Ártico, camada de gelo derrete mais rápido do que o esperado

No Ártico, a camada de gelo está derretendo mais rápido do que os modelos teóricos atuais preveem, alertaram nesta terça-feira (18) pesquisadores da Universidade de Copenhague.

“Nossas análises das condições no Oceano Ártico mostram claramente que subestimamos o índice de aumento da temperatura na atmosfera mais próxima do nível da água, o que acabou derretendo o gelo mais rápido do que havíamos previsto”, afirmou Jens Hesselbjerg Christensen, professor de Climatologia, em um comunicado da universidade.

Segundo os autores deste estudo, publicado no final de julho na revista científica Nature, o aumento excepcional das temperaturas observado atualmente no Ártico só aconteceu durante a última era glacial.

Naquela época, as temperaturas sobre o manto de gelo que cobre a Groenlândia aumentaram várias vezes, entre 10 e 12ºC, em um período de 40 a 100 anos.