Motoristas são flagrados em disputa de racha na Avenida Ceará

Um vídeo com menos de 10 segundos enviado ao ac24horas mostra a prática arriscada de racha que teria sido feita na madrugada do último final de semana na Avenida Ceará, uma das mais movimentadas e importantes de Rio Branco. A gravação enviada por um leitor acompanha um relato de indignação pela gravidade da atitude dos motoristas, uma vez que uma jovem morreu há poucos dias, supostamente, vítima do mesmo ato.

Nas imagens, dois carros aparecem parados e quando é acionado o sinal verde do semáforo, ambos saem em disparada, inclusive “queimando pneu” numa possível tentativa de alcançar maior velocidade. “Registrei esses dois meliantes fazendo racha na Avenida Ceará na noite de sexta-feira, 14, a mais de 80 km/h”, comentou o dono da gravação.

Segundo o leitor que enviou o vídeo, o que lhe chamou atenção foi “que por esse motivo que aquela mulher [Jonhliane Paiva] morreu”, disse ele.

No último dia 6 de agosto, Jonhliane conduzia sua motocicleta modelo Biz na Avenida Antônio da Rocha Viana, também me Rio Branco, quando dois veículos aparecem em alta velocidade e ela é atingida por uma BMW. O motorista, Ícaro José da Silva Pinto, saiu do local com sua passageira sem prestar socorro à vítima.

Imagens de câmeras de segurança da região mostram que a BMW estava sendo conduzia ao lado de um carro modelo New Beetle (novo fusca), que era dirigido pelo estudante Alan Lima. Ambos os condutores estão sendo acusados de promover um racha que culminou na morte da mulher.