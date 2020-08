Homem morre durante derrubada de arvores na zona rural de Capixaba

O colono José Batista de Morais, de 58 anos, morreu, nesta segunda-feira (17), na zona rural do município de Capixaba, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a vítima realizava a derrubada de algumas árvores para poder fazer um roçado, mas ima das árvores acabou caindo em cima do colono, que teve morte instantânea.

Como o corpo foi retirado do roçado e levado para dentro da residência, não foi possível realizar uma perícia no local, sendo necessário apenas o rabecão para a remoção do corpo que foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal em Rio Branco.

Um boletim de ocorrência deverá ser feito na Delegacia de Polícia Civil de Capixaba.